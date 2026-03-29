Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 14:17

В Жуковском горит жилой дом на улице Фрунзе, жильцов эвакуируют

Обложка © Telegram / ГородОК Жуковский Раменское

Обложка © Telegram / ГородОК Жуковский Раменское

Пожар произошёл в многоквартирном жилом доме на улице Фрунзе в подмосковном Жуковском. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

В Жуковском горит жилой дом на улице Фрунзе. Видео © Telegram / ГородОК Жуковский Раменское

«Пожар произошёл в жилом доме по адресу: улица Фрунзе, дом 12. Горит кровля здания. В настоящее время проводится эвакуация жильцов», — сказали в ведомстве.

Площадь пожара уточняется. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших пока не поступала.

До трёх увеличилось число пострадавших при ночном пожаре в Ярославле

Ранее в Подмосковье при пожаре в квартире погибла годовалая девочка. Возгорание произошло днём 28 марта в городе Хотьково. После того как огонь потушили, спасатели обнаружили тело девочки 2024 года рождения. Её брат и сестра в возрасте шести и девяти лет успели выбраться из горящей квартиры сами. Сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar