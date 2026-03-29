В Жуковском горит жилой дом на улице Фрунзе, жильцов эвакуируют

Пожар произошёл в многоквартирном жилом доме на улице Фрунзе в подмосковном Жуковском. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

Ранее в Подмосковье при пожаре в квартире погибла годовалая девочка. Возгорание произошло днём 28 марта в городе Хотьково. После того как огонь потушили, спасатели обнаружили тело девочки 2024 года рождения. Её брат и сестра в возрасте шести и девяти лет успели выбраться из горящей квартиры сами. Сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает.