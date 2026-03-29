В Жуковском горит жилой дом на улице Фрунзе, жильцов эвакуируют
Обложка © Telegram / ГородОК Жуковский Раменское
Пожар произошёл в многоквартирном жилом доме на улице Фрунзе в подмосковном Жуковском. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Московской области.
«Пожар произошёл в жилом доме по адресу: улица Фрунзе, дом 12. Горит кровля здания. В настоящее время проводится эвакуация жильцов», — сказали в ведомстве.
Площадь пожара уточняется. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее в Подмосковье при пожаре в квартире погибла годовалая девочка. Возгорание произошло днём 28 марта в городе Хотьково. После того как огонь потушили, спасатели обнаружили тело девочки 2024 года рождения. Её брат и сестра в возрасте шести и девяти лет успели выбраться из горящей квартиры сами. Сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает.
