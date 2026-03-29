Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 10:55

До трёх увеличилось число пострадавших при ночном пожаре в Ярославле

Обложка © МАХ / МЧС Ярославской области

Число пострадавших при крупном пожаре в ярославском многоквартирном доме достигло трёх человек. Об этом сообщил мэр города Артём Молчанов.

«К сожалению, трое человек пострадали — сейчас они находятся под наблюдением врачей», — написал Молчанов в своём Telegram-канале.

Он также сообщил, что судьба дома будет определена в ближайшем будущем. Это произойдёт на заседании комиссии по ЧС и после того, как сотрудники МЧС проведут экспертизу.

Напомним, пожар на улице Стачек 61 в Ярославле вспыхнул ночью 29 марта. Спасатели эвакуировали 100 жильцов, а 68 человек, включая их питомцев, были спасены с использованием специального оборудования.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar