До трёх увеличилось число пострадавших при ночном пожаре в Ярославле

Число пострадавших при крупном пожаре в ярославском многоквартирном доме достигло трёх человек. Об этом сообщил мэр города Артём Молчанов.

«К сожалению, трое человек пострадали — сейчас они находятся под наблюдением врачей», — написал Молчанов в своём Telegram-канале.

Он также сообщил, что судьба дома будет определена в ближайшем будущем. Это произойдёт на заседании комиссии по ЧС и после того, как сотрудники МЧС проведут экспертизу.

Напомним, пожар на улице Стачек 61 в Ярославле вспыхнул ночью 29 марта. Спасатели эвакуировали 100 жильцов, а 68 человек, включая их питомцев, были спасены с использованием специального оборудования.