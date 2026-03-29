До трёх увеличилось число пострадавших при ночном пожаре в Ярославле
МАХ / МЧС Ярославской области
Число пострадавших при крупном пожаре в ярославском многоквартирном доме достигло трёх человек. Об этом сообщил мэр города Артём Молчанов.
«К сожалению, трое человек пострадали — сейчас они находятся под наблюдением врачей», — написал Молчанов в своём Telegram-канале.
Он также сообщил, что судьба дома будет определена в ближайшем будущем. Это произойдёт на заседании комиссии по ЧС и после того, как сотрудники МЧС проведут экспертизу.
Напомним, пожар на улице Стачек 61 в Ярославле вспыхнул ночью 29 марта. Спасатели эвакуировали 100 жильцов, а 68 человек, включая их питомцев, были спасены с использованием специального оборудования.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.