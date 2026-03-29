В Ярославле сгорел многоквартирный дом, есть пострадавший

В Ярославле ликвидировали открытое горение в трёхэтажном жилом доме. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Видео © MAX / МЧС Ярославской области

«В 07 часов 45 минут объявлена ликвидация открытого горения пожара в трёхэтажном жилом доме», — говорится в сообещнии.

В результате происшествия один из жильцов получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. На месте работают специалисты государственного пожарного надзора. Им предстоит установить точную причину возгорания.

Ранее в Тосненском районе Ленинградской области произошёл крупный пожар, в результате которого полностью сгорели частный дом, хозяйственная постройка и автомобиль. В ходе происшествия двое мужчин получили ожоги и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.