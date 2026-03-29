В Подмосковье при пожаре в квартире погибла годовалая девочка

В подмосковном Сергиевом Посаде при пожаре в квартире погиб годовалый ребёнок. Данную информацию сообщили в прокуратуре.

Возгорание произошло днём 28 марта в городе Хотьково. После того как огонь потушили, спасатели обнаружили тело девочки 2024 года рождения. Её брат и сестра в возрасте шести и девяти лет успели выбраться из горящей квартиры сами. Сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает.

«По имеющимся данным, на момент возникновения пожара дети находились в квартире без присмотра взрослых. Причина пожара устанавливается, как наиболее вероятная, рассматривается версия неосторожного обращения с огнём», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла ход расследования на контроль. На месте работали следователи и криминалисты, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, проводятся допросы.

Ранее сообщалось, что в Черкесске при пожаре в многоквартирном доме на улице Лободина погибли два человека. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание и эвакуировали из здания 60 жильцов. Ещё четырёх человек спасатели вывели с помощью специальных устройств. Во время тушения пожарные обнаружили тела мужчины и женщины. В городской прокуратуре начали проверку по факту случившегося.