На юге Москвы полыхает строящийся ЖК премиум-класса
На юге Москвы произошёл пожар на территории строящегося жилого комплекса премиум-класса «Шагал». Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Видео © Telegram / Baza
По информации источника, возгорание началось из-за строительных материалов на набережной Марка Шагала. На месте происшествия задействованы экстренные службы. Сведений о пострадавших не поступало.
До этого сообщалось, что в подмосковном Сергиевом Посаде при пожаре погибла годовалая девочка. Её брат и сестра в возрасте шести и девяти лет успели выбраться из горящей квартиры сами. Сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает.
