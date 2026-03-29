Учёные научились определять риск наступления преждевременной смерти по ходьбе

Исследование британских учёных из University of Leicester показало, что среди пяти простых показателей здоровья — скорости ходьбы, силы хвата, пульса в покое, продолжительности сна и уровня активности — именно скорость передвижения оказалась самым сильным индикатором, предсказывающим преждевременную смерть. В эксперименте приняли участие более 407 тысяч человек.

Особенно показатель важен для людей с хроническими заболеваниями: у них темп ходьбы сильнее коррелирует с вероятностью неблагоприятного исхода. Авторы исследования предлагают использовать измерение скорости ходьбы как простой, доступный инструмент для ранней идентификации групп повышенного риска и улучшения профилактики.

Исследование показало, что медленная ходьба (прогулочный темп, позволяющий легко беседовать) связана с самым высоким риском смертности. Люди, предпочитающие средний темп (обычный городской), имеют более низкий риск, а те, кто ходит быстро (с лёгкой нагрузкой, когда разговор уже затруднен), – минимальный. Примечательно, что эта связь сохраняется даже после учёта таких факторов, как возраст, вес, уровень активности и наличие хронических заболеваний, опровергая идею о том, что «здоровые просто ходят быстрее». Врачи объясняют это тем, что скорость ходьбы является комплексным индикатором здоровья, отражающим работу сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной и нервной систем, и, по сути, служит общим маркером состояния организма.

По словам учёных, добавление этого параметра в традиционные модели (возраст, пол, давление, холестерин) заметно повышает точность оценки риска.

