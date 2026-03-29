Филиппины купили у России свыше 2,4 млн баррелей нефти, сообщает Bloomberg

Petron Corporation, крупнейшая энергетическая компания Филиппин, приобрела у России 2,48 млн баррелей нефти. Как сообщает Bloomberg, решение о закупке связано с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке и рисками для маршрутов поставок.

В официальном заявлении San Miguel Corporation отмечается, что если кризис в ближневосточном регионе сохранится, а альтернативные пути поставок окажутся недоступны или не обеспечат нужный объём, Petron может продолжить закупки российской нефти для пополнения запасов топлива.

Благодаря последней партии поставки, запасы нефтепродуктов у Petron будут пополнены вплоть до июня. При этом 20 марта в Маниле заявляли, что текущих резервов достаточно для покрытия потребностей страны в течение 45 дней.

Ранее сообщалось, что в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке и начала наземной операции США в Иране цена на нефть может взлететь до 200 долларов за баррель. При обострении ситуации Тегеран способен нанести удары по нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива. Кроме того, существует реальный риск блокировки ключевых транспортных артерий — Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов, через которые проходит значительная часть мировых поставок нефти.