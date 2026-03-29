Алфёрова призналась, что три года восстанавливалась после предательства Бероева

Актриса Ксения Алфёрова впервые публично рассказала о том, как переживала расставание со своим бывшим супругом Егором Бероевым, и призналась, что ей понадобилось три года, чтобы восстановиться. Об этом артистка написала у себя в Telegram-канале.

Алфёрова прожила в браке с Бероевым более 20 лет. За это время пара успела вырастить дочь, сотрудничать в работе и открыть благотворительный фонд. Однако в 2022-м году выяснилось, что они фактически разошлись и всё это время скрывали факт развода от публики. По словам актрисы, после расставания она утратила интерес даже к своему любимому занятию — танцам.

«Три назад случилось в моей жизни землетрясение. Мне было совсем не до танцев. Меня как отрубило! Даже в мыслях я танцевать не могла, ушло это состояние из меня совсем», — сообщила Алфёрова.

Артистке потребовалось больше трёх лет для восстановления. Сейчас она снова ощущает лёгкость бытия и получает удовольствие от жизни.

«Мне наконец захотелось танцевать! И я это сделала», — рассказала Алфёрова, подчеркнув, что танец стал для неё символом пробуждения.

Ранее Life.ru сообщал, что о расставании Егора Бероева с Ксенией Алфёровой стало известно в январе этого года. На премьеру фильма «Золотой дубль» они пришли без обручальных колец, а позже актёр подтвердил развод. Бероев заявил, что с 2022 года живёт своей жизнью. Алфёрова официально подтвердила развод после 25 лет брака, признавшись, что последние три года были для неё тяжёлыми, а теперь её сердце свободно. Позже стало известно о новой избраннице актёра — 21-летней балерине Анне Панкратовой.