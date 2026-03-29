Три человека погибли в аварии с КамАЗом на трассе под Ростовом

Три человека погибли в ДТП с участием КамАЗа в Кагальницком районе Ростовской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП зафиксировали вечером на 29-м километре трассы Ростов — Ставрополь. В ГАИ уточнили, что водитель автомобиля «Шкода Октавия» выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком, после чего произошло ещё одно столкновение с «Тойотой Камри», двигавшейся в попутном направлении.

«В результате ДТП водитель 1987 года рождения и пассажиры 1988 и 2022 годов рождения, находившиеся в автомобиле Skoda, скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля КамАЗ 1980 года рождения доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что водитель грузовика получил травмы и его доставили в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка.

Ранее в Ростове-на-Дону произошло другое смертельное ДТП с участием мотоциклиста. В результате аварии погиб сотрудник управления Россельхознадзора Павел Яблоновский. По данным Госавтоинспекции, происшествие случилось вечером на улице Димитрова. Водитель мотоцикла резко затормозил, потерял управление, после чего транспорт опрокинулся. Мужчина погиб на месте.