В Британии заявили, что влияние РФ может сделать из Грузии «вторую Белоруссию»

В Грузии происходит «откат демократии», в результате чего власть в стране может стать «автократией в сфере влияния России». К таким выводам пришёл комитет Палаты общин Великобритании по иностранным делам.

«Комитет глубоко обеспокоен продолжающимся ухудшением демократии в Грузии, которое, при нынешнем развитии событий, приведёт к укоренившейся автократии, прочно находящейся в сфере влияния России, подобной Белоруссии», — сказано в докладе комитета.

Авторы документа полагают, что Россия якобы пытается помешать усилиям Евросоюза и Великобритании, которые стремятся поддержать курс Грузии на сближение с Западом.

Отмечается, что с 2012 года правящая партия «Грузинская мечта» консолидировала власть, ограничивала деятельность оппозиции и поставила на паузу переговорный процесс о вступлении в Евросоюз. Аналитики обращают внимание, что основателем партии является Бидзина Иванишвили, который ранее попал под санкционные ограничения за «подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах России».

По данным ОБСЕ, с весны 2024 года в Грузии произошло существенное ухудшение демократических стандартов. В связи с этим комитет призывает власти Великобритании расширить санкции в отношении членов «Грузинской мечты» и ряда медиа и бизнес-элит.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Россия готова нормализовать отношения с Грузией, но только при условии, что и Тбилиси в этом заинтересован. Он отметил, что теперь всё зависит от нынешних властей в Тбилиси, и напомнил, что именно Грузия при президенте Михаиле Саакашвили разорвала дипломатические отношения с Москвой в 2008 году.