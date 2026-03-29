Шаталину обнаружили мёртвой в Екатеринбурге после знакомства с мужчиной в сети

Новые обстоятельства стали известны по делу о смерти женщины, найденной в квартире в Екатеринбурге. О деталях сообщает kp.ru со ссылкой на данные экспертизы.

По информации журналистов, 45-летнюю Светлану Шаталину нашли мёртвой на балконе съёмной квартиры. Она приехала в город из Серова и собиралась вернуться домой, однако перестала выходить на связь. Позже выяснилось, что перед смертью она находилась в гостях у мужчины, с которым долго общалась онлайн.

Экспертиза показала, что причиной смерти стало отравление неизвестным химическим веществом. По данным источников, женщине стало плохо в квартире, после чего она вышла на балкон, где потеряла сознание. Мужчина, находившийся рядом, покинул место происшествия и не обратился за медицинской помощью. Родственники и знакомые погибшей не исключают, что он может быть причастен к произошедшему. При этом официально версия о криминальном характере смерти не подтверждена. Следственные органы продолжают проверку и не раскрывают подробности.

Напомним, ранее в Екатеринбурге нашли мёртвой Светлану Шаталину из Серова, которую искали почти три недели. Тело женщины со следами насильственной смерти обнаружили на балконе съёмной квартиры, куда она приехала для визита к косметологу. Последний разговор с сыном состоялся 28 декабря, тогда она сообщила, что вернётся домой на следующий день. После пропажи родные обратились в полицию и к волонтёрам.