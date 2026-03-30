Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 21:17

МАГАТЭ: Завод тяжёлой воды в иранском Хондабе прекратил работу после атаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / afotostock

Иранский завод по производству тяжёлой воды, расположенный в Хондабе, получил значительные повреждения и прекратил работу. Это следует из заявления Международного агентства по атомной энергии.

«На основании независимого анализа спутниковых снимков и информации об объекте МАГАТЭ подтвердило, что завод по производству тяжёлой воды в Хондабе, об атаке на который Иран сообщал 27 марта, получил серьёзные повреждения и больше не функционирует», — сказано в заявлении, размещённом на странице агентства в соцсети X.

В прошлую пятницу Соединённые Штаты и Израиль атаковали тяжеловодный комплект в Хондабе и завод по производству уранового концентрата в Эрдекане. Иранская сторона сообщила об отсутствии утечек и жертв в результате происшествия.

Иран пообещал скорые удары по «ценным» объектам США и Израиля

Ранее Life.ru писал, что в Тегеране и нескольких областях в северной части Ирана произошёл масштабный сбой в подаче электроэнергии после ударов США и Израиля. Как подчеркнули в ведомстве, специалисты уже приступили к восстановительным работам для скорейшего возобновления энергоснабжения.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • МАГАТЭ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar