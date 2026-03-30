Минус 30% в квитанции: Эколог назвала кухонные привычки, которые сберегут кошелёк и природу

Кухня является одним из главных потребителей энергии в доме. По разным оценкам, на приготовление пищи и работу техники приходится от 25 до 40% всего используемого электричества и газа. Как отмечает эколог, директор фонда «Зелёная миссия» Ольга Лакустова, сократить потребление помогут экопривычки, построенные на рациональном использовании ресурсов. Во время общения с Life.ru эксперт рассказала, как минимизировать расход электричества и газа на кухне.

Снизить потребление на 20-30% вполне реально и это не потребует радикальных мер и больших вложений. Речь идёт не о том, чтобы меньше готовить, а том, чтобы делать это грамотно. Энергоэффективная кухня — это совокупность простых технологий, правильных привычек и понимания базовых физических принципов. Ольга Лакустова, эколог, директор фонда «Зелёная миссия»

Первое, на что надо обратить внимание — это правильное взаимодействие с плитой. Посуда должна соответствовать размеру конфорки. Если она больше, то вы будете тратить энергию на нагрев её боковин, то есть фактически греть воздух. Совпадение диаметров даёт 5-10% экономии. Не имеет смысла постоянно готовить на максимальной мощности. После закипания, её следует уменьшить на 50-70%. Блюдо не будет готовиться медленнее, а экономия получится значительная.

За 10-15 минут до окончания приготовления электрическую или индукционную плиту имеет смысл выключить вообще. Дело в том, что поверхность не остывает моментально. Она будет отдавать остаточное тепло, а блюдо доходить. Таким образом получится сэкономить до 15% электроэнергии.

«Пользуйтесь крышками. Это один из самых дешёвых и энергоэффективных инструментов экономии. Готовка без крышки увеличивает расход энергии в среднем в три раза, а время приготовления примерно в 1,5 -2 раза. Качественная крышка с тяжёлым бортиком или стеклянная с пароотводом позволяет поддерживать кипение на минимальной мощности», — добавила специалист.

Пользуйтесь качественной посудой — эти инвестиции окупятся примерно за полгода. Дно у кастрюль и сковородок должно быть многослойным (капсульным). Оно позволяет равномерно распределять тепло, не создавая горячих и холодных точек, к тому же, тепло удерживается долго. По сравнению с посудой с тонким дном такие кастрюли и сковородки дают экономию до 40%.

Для максимальной энергоэффективности можно пользоваться скороварками. Эта, незаслуженно забытая посуда, позволяет увеличить скорость приготовления тушеных блюд, мяса, бульонов в 3-5 раз. Соответственно, во столько же раз снижается и расход энергии. Современные модели безопасны и просты в использовании. Для духовки следует использовать керамические или чугунные ёмкости. Они идеально аккумулируют жар. Такие формы долго отдают тепло блюду, позволяя выключать духовку за 10-15 минут до готовности.

Также во время приготовления в духовке не надо без необходимости открывать дверцу, стоит пользоваться конвекцией и готовить сразу на нескольких уровнях. Это позволяет снизить расход электричества или газа на 20-30%.

«Когда вы кипятите чайник — наливайте в него ровно столько воды, сколько вам понадобится. Если вы хотите выпить чашку чая — не имеет смысла наполнять его до краёв. Не размещайте холодильник рядом с плитой и батареей, также регулярно размораживайте его, если он не оборудован системой No Frost. Это повысит его срок службы и приведёт к регулярной экономии электроэнергии в пределах 15-20%», — отмечает собеседница Life.ru.

Эти простые советы способны до 30% снизить счета за электричество и газ, а чем меньше ресурсов вы потребляете, тем лучше чувствует себя природа.

