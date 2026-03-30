29 марта, 22:33

Минус 30% в квитанции: Эколог назвала кухонные привычки, которые сберегут кошелёк и природу

Готовка без крышки увеличивает расход энергии в среднем в три раза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JpegPhotographer

Кухня является одним из главных потребителей энергии в доме. По разным оценкам, на приготовление пищи и работу техники приходится от 25 до 40% всего используемого электричества и газа. Как отмечает эколог, директор фонда «Зелёная миссия» Ольга Лакустова, сократить потребление помогут экопривычки, построенные на рациональном использовании ресурсов. Во время общения с Life.ru эксперт рассказала, как минимизировать расход электричества и газа на кухне.

Снизить потребление на 20-30% вполне реально и это не потребует радикальных мер и больших вложений. Речь идёт не о том, чтобы меньше готовить, а том, чтобы делать это грамотно. Энергоэффективная кухня — это совокупность простых технологий, правильных привычек и понимания базовых физических принципов.

Ольга Лакустова, эколог, директор фонда «Зелёная миссия»

Первое, на что надо обратить внимание — это правильное взаимодействие с плитой. Посуда должна соответствовать размеру конфорки. Если она больше, то вы будете тратить энергию на нагрев её боковин, то есть фактически греть воздух. Совпадение диаметров даёт 5-10% экономии. Не имеет смысла постоянно готовить на максимальной мощности. После закипания, её следует уменьшить на 50-70%. Блюдо не будет готовиться медленнее, а экономия получится значительная.

За 10-15 минут до окончания приготовления электрическую или индукционную плиту имеет смысл выключить вообще. Дело в том, что поверхность не остывает моментально. Она будет отдавать остаточное тепло, а блюдо доходить. Таким образом получится сэкономить до 15% электроэнергии.

«Пользуйтесь крышками. Это один из самых дешёвых и энергоэффективных инструментов экономии. Готовка без крышки увеличивает расход энергии в среднем в три раза, а время приготовления примерно в 1,5 -2 раза. Качественная крышка с тяжёлым бортиком или стеклянная с пароотводом позволяет поддерживать кипение на минимальной мощности», — добавила специалист.

Пользуйтесь качественной посудой — эти инвестиции окупятся примерно за полгода. Дно у кастрюль и сковородок должно быть многослойным (капсульным). Оно позволяет равномерно распределять тепло, не создавая горячих и холодных точек, к тому же, тепло удерживается долго. По сравнению с посудой с тонким дном такие кастрюли и сковородки дают экономию до 40%.

Для максимальной энергоэффективности можно пользоваться скороварками. Эта, незаслуженно забытая посуда, позволяет увеличить скорость приготовления тушеных блюд, мяса, бульонов в 3-5 раз. Соответственно, во столько же раз снижается и расход энергии. Современные модели безопасны и просты в использовании. Для духовки следует использовать керамические или чугунные ёмкости. Они идеально аккумулируют жар. Такие формы долго отдают тепло блюду, позволяя выключать духовку за 10-15 минут до готовности.

Также во время приготовления в духовке не надо без необходимости открывать дверцу, стоит пользоваться конвекцией и готовить сразу на нескольких уровнях. Это позволяет снизить расход электричества или газа на 20-30%.

«Когда вы кипятите чайник — наливайте в него ровно столько воды, сколько вам понадобится. Если вы хотите выпить чашку чая — не имеет смысла наполнять его до краёв. Не размещайте холодильник рядом с плитой и батареей, также регулярно размораживайте его, если он не оборудован системой No Frost. Это повысит его срок службы и приведёт к регулярной экономии электроэнергии в пределах 15-20%», — отмечает собеседница Life.ru.

Эти простые советы способны до 30% снизить счета за электричество и газ, а чем меньше ресурсов вы потребляете, тем лучше чувствует себя природа.

Россиян могут оштрафовать за слишком громкий миксер или кухонный комбайн
Как отмечает эксперт Юлия Фёдорова, «волшебной кнопки», чтобы вдвое сократить платёжки за ЖКХ, не существует — но есть реальные и законные способы сэкономить. По её словам, действовать нужно системно, а не искать лазейки. Начать следует с установки индивидуальных счётчиков на воду. По нормативу платить почти всегда дороже, чем по факту. Так, квартирах с одним-двумя жильцами экономия достигает 20–40%, а иногда и больше. Но важно регулярно передавать показания и не забывать о поверке — иначе расчёт снова переведут на усреднённые нормы.

Ольга Годуненко
