Женщины инициируют каждый пятый ремонт в квартире, мужчины — в 18 % случаев

Ремонт в российских семьях чаще всего инициируют женщины. Даже когда решение принимается вместе с партнёром, именно они берут на себя организацию работ. Многие семьи предпочитают откладывать обновления, чтобы избежать шума, пыли и бытовых неудобств. Это следует из исследования девелопера Level Group, результаты которого оказались в распоряжение Life.ru.

По результатам исследования, 19% женщин сами планируют и запускают ремонт, мужчины делают это в 18% случаев, а 27% пар выбирают совместный подход. Треть респондентов пока не собираются обновлять квартиру, ценя стабильность привычного интерьера.

Большинство россиян (44%) стараются избегать ремонта из-за шума и пыли. 21% готовы терпеть неудобства 1–3 месяца, среди них мужчин больше — 55%, женщин — 45%. Короткий ремонт до месяца устраивает 15% участников, среднесрочный от 3 до 6 месяцев — 12%. Только 8% респондентов согласны терпеть долгий ремонт свыше полугода, среди них 59% составляют женщины, 41% — мужчины.

Для многих (44%) комфорт важнее самостоятельных работ. Квартиры с готовой отделкой или формата white box позволяют сразу заселиться и оставить пространство для индивидуального оформления, минуя пыльные и шумные этапы.

