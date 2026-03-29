«Квартиры — это сплошная заморочка»: Соседов раскрыл секреты своего заработка и инвестиций

Музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл принципы управления своими финансами. Он распределяет гонорары между разными банками и инвестиционными инструментами. Часть средств оставляет на основном счёте, но депозиты считает невыгодными.

Соседов предпочитает мобильные инвестиции, передаёт URA.ru. У него работают финансовые советники в нескольких банках. Они регулярно перекладывают средства из одного инструмента в другой. Критик отмечает, что деньги в инвестициях легко забрать и перераспределить в любой момент. Да, иногда приходится терять, но потом можно заработать больше в другой стратегии.

Он критикует привычку творческих людей скупать квартиры. Соседов считает недвижимость обременительной — за жильцами нужен контроль, постоянно требуются ремонты, квитанции и поиск новых арендаторов.

«Это очень сложно. Многие известные люди, артисты, например, не знают, как это работает, — делится критик. — Предпочитают в депозиты класть. Покупать квартиры. Но недвижимостью же тоже нужно потом управлять! Сдавать, ремонты делать. Эти деньги, которые ты за сдачу квартиры получаешь, потом на ремонт и тратишь. А какой геморрой с жильцами: то съехали, то уехали, то потом их не найдешь, то недоплатили, то забыли, то денег у них нет. Потом за квартиру ты тоже должен платить — квитанции оплачивать. В общем, заморочка. Когда деньги нужны, квартиру нужно продавать. А её сразу не продашь!», — пояснил Соседов.

Критик подчеркнул, что управлять деньгами нужно учиться. Многие артисты этого не умеют и предпочитают простые решения. Сам Соседов живёт скромно, его дохода хватает на жизнь.

А вот Светлана Лобода в Европе снизила гонорар на 4 миллиона, но билеты всё равно не раскупают. Певице пришлось урезать цену за выступление до 120 тысяч евро (около 11 миллионов рублей). При этом Лобода сохранила прежние требования.