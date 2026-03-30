По итогам прошлого года Казахстан расширил объёмы экспорта нефти в Европу приблизительно на 7%. Астана намерена продолжать поставки топлива в ЕС через трубопровод «Дружба», заявил посол РФ в республике Алексей Бородавкин. Об этом передаёт газета «Известия».

«Я точно знаю, что Казахстан заинтересован в том, чтобы экспортировать свою нефть через нефтепровод «Дружба», но из-за того, как ведёт себя киевский режим, это пока не представляется возможным. И когда нефтепровод опять заработает, мы уверены, что казахстанские друзья будут этим пользоваться», — заявил Бородавкин.

Казахстан экспортирует нефть через северную ветку трубопровода «Дружба» в ФРГ. При этом страна рассчитывала и на южное направление магистрали, однако поставки по нему блокирует Украина из-за нежелания переправлять нефть российского происхождения.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Будапешту следует поставлять газ в Германию. Тем более, что Венгрия и так уже решила не отправлять топливо на Украину. Нимайер подчеркнул, что немецкое правительство с радостью примет такой шаг. Берлин переживает серьёзный энергетический кризис и остро нуждается в топливе.