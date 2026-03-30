Военному Вооружённых сил Украины (ВСУ) отказали в положенных выплатах после возвращения из плена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

По данным источника, Дмитрий Олейник попал в плен в 2022 году в Харькове, после чего вернулся на Украину в рамках обмена. Несмотря на это, Министерство обороны Украины, по его словам, не выплачивает ему деньги. Олейник обращался в суд и добился нескольких решений в свою пользу, однако ситуация не изменилась.

«Украинский националист Дмитрий Олейник, который ещё в 2022 году был взят в плен в Харькове, а в дальнейшем вернулся на Украину в рамках обмена, жалуется, что Министерство обороны Украины отказывает ему в положенных выплатах», — говорится в сообщении.

Источник также сообщил, что бывший военнопленный участвовал в акциях протеста и обращался в Службу безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро. По его данным, выплаты он так и не получил. В силовых структурах добавили, что украинское ведомство продолжает настаивать на отсутствии оснований для начисления средств. Официальных комментариев украинской стороны по этому поводу не приводится.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Владислав Гуня сообщал о потерях в своём подразделении. По его словам, значительная часть числящихся пропавшими без вести фактически погибла. Он утверждал, что в 100-й отдельной механизированной бригаде большое число военнослужащих значатся пропавшими. При этом, по его оценке, большинство из них не выжили. Гуня также заявлял, что командование отправляет бойцов на задания с высоким риском. По его словам, информация о реальных потерях не раскрывается.