Росстандарт впервые принял ГОСТ на муку с высоким содержанием крахмала, который начнёт действовать с апреля этого года. Согласно новому стандарту, такой продукт будет выделен в отдельную категорию с едиными требованиями к его производству и качеству. Об этом передаёт РИА «Новости».

«Ранее отдельный ГОСТ в отношении данного вида продукции отсутствовал, продукция вырабатывалась по собственным ТУ производителя, данные о которых были недоступны», — заявили в ведомстве.

Согласно новому ГОСТУ, мука с содержанием крахмала должна выглядеть как однородный сыпучий порошок белого цвета, при этом допускается желтоватый оттенок. Такая мука не должна содержать посторонних запахов и привкусов, а также металломагнитных примесей.

Влажность высококрахмалистой муки может составлять 12%. Массовая доля протеина должна равняться 8%, 10% или 13% в зависимости от вида продукта.

Ранее депутаты думской фракции КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным предложили сделать обязательными ГОСТы для пищевых продуктов. По словам парламентария, это поможет оградить граждан от некачественных продуктов и дать контролирующим органам инструменты воздействия на производителей. Люди устали с лупой изучать этикетки и разочаровываться в покупках, заявил Афонин.