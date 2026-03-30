Вакцину от лихорадки, переносимой клещами‑мутантами, могут создать за месяцы

Вакцину от конго-крымской геморрагической лихорадки, переносимой клещами‑мутантами, могут создать в течение нескольких месяцев. Об этом сообщил научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет газета «Известия».

По его словам, разработка возможна при наличии решения и финансирования. Учёный отметил, что сейчас заказа на создание препарата нет, однако для работы можно использовать уже проверенные технологические платформы. Он также указал на расширение ареала клещей, которые переносят заболевание.

«Если будет принято соответствующее решение и выделено финансирование, то эта работа займёт месяцы», — говорится в сообщении.

Гинцбург уточнил, что болезнь ранее фиксировали в южных регионах, но сейчас наблюдается адаптация переносчиков к более холодному климату. Это приводит к постепенному распространению инфекции. Он добавил, что специфического лечения для этой лихорадки пока не существует. Вакцина, по его словам, может стать основным способом профилактики при росте рисков.

Ранее стало известно, что клещи-мутанты рода Hyalomma, способные активно преследовать свою жертву, не смогут выжить в условиях столичного региона. Долгое время они обитают исключительно в южных регионах страны. Их естественная среда — лесостепи, степи, полупустыни, а за рубежом — пустынные зоны. В Московском регионе, где климат гораздо более влажный, эти мутанты обитать не могут, поэтому вероятность их появления здесь крайне мала.