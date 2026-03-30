Бастрыкин поручил возбудить дело после стрельбы подростков в Курской области

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился завести уголовное дело после конфликта подростков со стрельбой в Курской области. Происшествие случилось в Железногорске, где несовершеннолетний ранил сверстника выстрелом из пневматического пистолета.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправном поведении несовершеннолетнего в Курской области. <...> Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Курской области Гусеву А.Б. возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в заявлении пресс-службы СК РФ.

Согласно информации Следкома, подросток находился на профилактическом учёте и во время конфликта выстрелил оппоненту в ногу. Сейчас сотрудники следственных органов ведут проверку по факту случившегося.

Недавно в Одессе на улице Архитекторской неизвестный мужчина открыл стрельбу из боевого оружия и взорвал гранату. На место прибыл спецназ, который задержал нарушителя. В полиции подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются мотивы действий задержанного.