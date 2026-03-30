Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 23:54

Бастрыкин поручил возбудить дело после стрельбы подростков в Курской области

Александр Бастрыкин. Обложка © Kremlin.ru

Александр Бастрыкин. Обложка © Kremlin.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился завести уголовное дело после конфликта подростков со стрельбой в Курской области. Происшествие случилось в Железногорске, где несовершеннолетний ранил сверстника выстрелом из пневматического пистолета.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправном поведении несовершеннолетнего в Курской области. <...> Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Курской области Гусеву А.Б. возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в заявлении пресс-службы СК РФ.

Согласно информации Следкома, подросток находился на профилактическом учёте и во время конфликта выстрелил оппоненту в ногу. Сейчас сотрудники следственных органов ведут проверку по факту случившегося.

Недавно в Одессе на улице Архитекторской неизвестный мужчина открыл стрельбу из боевого оружия и взорвал гранату. На место прибыл спецназ, который задержал нарушителя. В полиции подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются мотивы действий задержанного.

Виталий Приходько
  • Новости
  • Александр Бастрыкин
  • СК РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar