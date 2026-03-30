В иранском Тебризе под удар попал нефтехимический завод

По нефтехимическому предприятию в иранском городе Тербриз был нанесён удар. Об этом сообщает агентство IRNA.

Пожар на заводе в Тебризе. Видео © X / Dr Shama Junejo

Согласно агентству, удар пришёлся по отдельному объекту комплекса. Другие обстоятельства произошедшего не уточняются. Признаков утечки опасных веществ также не выявили.

А ранее завод по производству тяжёлой воды, расположенный в Хондабе, получил значительные повреждения и прекратил работу. Удар был нанесён Соединёнными Штатами и Израилем, целью также являлся завод по производству уранового концентрата в Эрдекане. В результате инцидента утечек и жертв не было.