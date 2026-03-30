При взрыве снаряда на позиции в Ливане погиб миротворец ООН

Миротворец ООН погиб в результате взрыва снаряда в Ливане. Об этом сообщили в миссии UNIFIL. По данным структуры, взрыв произошёл в ночное время. Один военнослужащий погиб, ещё один получил тяжёлые ранения. Происхождение снаряда пока не установили.

«Вчера ночью в результате взрыва снаряда на позиции Unifil <...> трагически погиб миротворец. Ещё один был серьёзно ранен», — говорится в сообщении.

В миссии уточнили, что начали расследование обстоятельств произошедшего. Специалисты устанавливают источник снаряда и причины инцидента.

Ранее власти Израиля заявляли о планах расширения буферной зоны на юге Ливана. Такое решение озвучил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, меры направлены на повышение безопасности и предотвращение возможных угроз со стороны приграничных территорий. Он также говорил о необходимости снизить риск ракетных обстрелов.