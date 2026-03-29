Нетаньяху заявил, что отдал приказ о расширении буферной зоны на юге Ливана

Зону безопасности, которая находится под контролем израильских войск, на юге Ливана будет расширена. Данное распоряжение выпустил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, меры необходимы, чтобы предотвратить угрозу вторжения, а также не допустить обстрела ракетами границы Израиля. Эти слова прозвучали во время его посещения северных границ государства.

Ранее йеменские хуситы открыто заявили, что продолжат атаковать Израиль в ближайшее время. Представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа подтвердил, что хуситы провели новую военную операцию против объектов Израиля. Для этого были применены крылатые ракеты и беспилотники. Кдары стали частью масштабной кампании, направленной против военный целей.