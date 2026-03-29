Хуситы предупредили Израиль о новых ударах

Ближний Восток накаляется: йеменские хуситы открыто заявили, что не собираются останавливаться и продолжат атаковать Израиль в ближайшие дни. Более того, удары уже идут – с применением ракет и беспилотников.

Представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил, что хуситы провели новую военную операцию против израильских целей. По его словам, атака стала частью масштабной кампании, направленной против военных объектов.

«Мы провели вторую военную операцию в рамках «Священной битвы джихада» с применением крылатых ракет и беспилотников. Она была направлена против ряда важных военных целей сионистского врага на юге оккупированной Палестины», – заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Он подчеркнул, что на этом удары не закончатся. Хуситы намерены продолжать атаки до тех пор, пока Израиль не прекратит военные действия против Ирана и Ливана.

Ранее в МИД России резко отреагировали на удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Спикер ведомства Мария Захарова заявила, что такие атаки могут привести к катастрофическим последствиям, включая риск радиационного заражения. По её словам, мировое сообщество должно жёстко осудить подобные действия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.