Конфликт в Иране грозит масштабным кризисом на рынке удобрений

Продолжение конфликта вокруг Ирана может обернуться глобальной проблемой, которая ударит по урожаям и ценам на продукты по всему миру. Эксперты предупредили, что ситуация на рынке удобрений уже близка к критической.

По данным издания Telegraph, перебои с поставками ключевых компонентов – мочевины, аммиака и серы – продолжаются почти месяц. В результате до 45% мирового рынка азотных удобрений оказалось либо парализовано, либо находится под угрозой.

Бывший глава сырьевого отдела Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Абдолреза Аббасян заявил, что последствия могут быть катастрофическими. По его словам, даже если Ормузский пролив откроется в ближайшее время, ситуация останется тяжёлой. А если конфликт затянется, мир столкнётся с кризисом «чудовищных масштабов», не имеющим аналогов.

Особую тревогу вызывает сам момент: кризис разворачивается как раз в период подготовки к посевной кампании в Северном полушарии. Это означает, что дефицит удобрений может напрямую повлиять на будущий урожай и спровоцировать рост цен на продовольствие.

Эксперты не исключают, что последствия затронут не только аграрный сектор, но и глобальную экономику, усилив инфляцию и продовольственную нестабильность.

Ранее Life.ru писал, что напряжённость вокруг Ирана привела к временной паузе в ударах по энергетической инфраструктуре страны. Инициатива исходила от Тегерана, а президент США Дональд Трамп согласился остановить атаки на 10 дней. Он заверил, что переговоры продолжаются, хотя ситуация остаётся крайне нестабильной.