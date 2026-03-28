Число жертв израильских ударов по Ливану с 2 марта превысило 1100 человек

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что со 2 марта жертвами израильских ударов стали 1189 человек, ещё 3427 получили ранения. Обновлённые данные ведомство опубликовало в своём отчёте.

Ранее Ливан официально попросил о международной гуманитарной помощи из-за продолжающихся израильских ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре. Главная задача властей сейчас — восстановить продовольственное обеспечение граждан, которое серьёзно пострадало от ударов. В правительстве также отметили острую потребность в палатках для временного жилья, генераторах, продовольствии, питьевой воде и горючем.