26 марта, 11:53

Ливан нуждается в палатках, еде и топливе из-за ударов Израиля

Обложка © ТАСС / Zuma

Ливан официально попросил о международной гуманитарной помощи из-за продолжающихся израильских ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре. Об этом РИА «Новости» сообщил министр общественных работ и транспорта республики Фаиз Расамни. По его словам, Бейрут обращается ко всем государствам, и она уже поступает.

«[Помощь] поступает помощь через морские порты и аэропорт, и мы рассчитываем на её увеличение. Многие страны выразили готовность помочь — как материально, так и иными способами», — уточнил он.

Сейчас Ливан преследует цель решить вопрос с продовольственной безопасностью для населения, которая пошатнулась из-за бомбардировок. Чиновник добавил, что требуются палатки для временного размещения людей, элеткрогенераторы, продукты питания, вода и топливо.

Как ранее сообщал ливанский Минздрав, число жертв израильских ударов по Ливану с начала эскалации достигло 850 человек. Количество раненых превысило 2,1 тысячи.

Татьяна Миссуми
