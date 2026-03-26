Посол РФ рассказал об усилиях по сдерживанию эскалации в Ливане

Россия предпринимает дипломатические усилия для предотвращения дальнейшей эскалации боевых действий в Ливане. Об этом заявил посол РФ в Ливане Александр Рудаков в интервью газете «Известия».

«Российская сторона поддерживает регулярные контакты с местными властями и предпринимает дипломатические усилия для сдерживания масштабирования боевых действий», — отметил дипломат.

Рудаков указал, что даже до кризиса вокруг ИРИ в регионе было неспокойно: израильтяне в течение 15 месяцев практически ежедневно нарушали существующие договорённости о прекращении огня, тогда как с территории Ливана никаких угроз не исходило. Он подчеркнул, что активные боевые действия в стране не начались беспричинно, а стали следствием агрессии Израиля и США против Ирана.

Посол призвал стороны действовать ответственно и избегать необдуманных действий, способных разрушить и без того хрупкие внутренние балансы.

Ранее израильская авиация нанесла удар по мосту Эль-Далафа на юге Ливана, который связывает регион с Западной Бекаа. Мост находится в 30 км от границы с Израилем. Перед ударом военные предупредили жителей района и рекомендовали им переместиться к реке Захрани. По словам представителя ЦАХАЛ, операция направлена на блокировку маршрутов поставок вооружения и снабжения шиитских боевиков.