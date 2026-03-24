24 марта, 04:45

ВВС Израиля нанесли удар по мосту Эль-Далафа в Ливане

Израильская авиация нанесла удар по мосту Эль-Далафа на юге Ливана, который связывает регион с Западной Бекаа. Мост находится в 30 км от границы с Израилем, сообщает NNA.

Момент удара по мосту Эль-Далафа. Видео © X / Austin Charles

Перед ударом военные предупредили жителей района и рекомендовали им переместиться к реке Захрани. По словам представителя ЦАХАЛ, операция направлена на блокировку маршрутов поставок вооружения и снабжения шиитских боевиков.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о захвате в плен нескольких участников вооружённых отрядов шиитского движения «Хезболлах» на юге Ливана. Задержание произошло в ходе рейда, направленного на поиск оружия шиитских формирований. Израильские военные выявили группу вооружённых лиц, оборудовавших позицию для ведения противотанкового огня. В армии утверждают, что боевики сами сдались в плен.

Тимур Хингеев
