Назван потенциальный кандидат США в лидеры Ирана

Соединённые Штаты рассматривают спикера иранского парламента Мохаммад-Багера Галибафа как потенциального партнёра и лидера Ирана, так как президент США Дональд Трамп намерен перейти от военных действий к дипломатии. Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимных чиновников.

«Он — один из самых перспективных вариантов. Он один из самых влиятельных... Но нам нужно проверить их, и мы не можем торопиться», — сказал один из чиновников, предупреждая, что никаких решений пока не принято.

В то же время Белый дом не связывает себя поддержкой одного кандидата и изучает нескольких потенциальных лидеров, чтобы выявить того, кто открыт к дипломатическим соглашениям. Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт в свою очередь заявила, что это деликатный переговорный процесс и Штаты не будут «вести их через СМИ».

Ранее стало известно, что посредники пытаются организовать встречу представителей США и Ирана в Исламабаде. В переговорах могут участвовать спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Последние дни переговоры координировали Турция, Египет и Пакистан.