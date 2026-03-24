Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 02:27

Назван потенциальный кандидат США в лидеры Ирана

Мохаммад-Багер Галибаф. Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir

Мохаммад-Багер Галибаф. Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir

Соединённые Штаты рассматривают спикера иранского парламента Мохаммад-Багера Галибафа как потенциального партнёра и лидера Ирана, так как президент США Дональд Трамп намерен перейти от военных действий к дипломатии. Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимных чиновников.

«Он — один из самых перспективных вариантов. Он один из самых влиятельных... Но нам нужно проверить их, и мы не можем торопиться», — сказал один из чиновников, предупреждая, что никаких решений пока не принято.

В то же время Белый дом не связывает себя поддержкой одного кандидата и изучает нескольких потенциальных лидеров, чтобы выявить того, кто открыт к дипломатическим соглашениям. Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт в свою очередь заявила, что это деликатный переговорный процесс и Штаты не будут «вести их через СМИ».

Ранее стало известно, что посредники пытаются организовать встречу представителей США и Ирана в Исламабаде. В переговорах могут участвовать спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Последние дни переговоры координировали Турция, Египет и Пакистан.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar