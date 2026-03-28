Двое журналистов погибли при атаке израильского беспилотника в Ливане

В результате удара израильского беспилотника на юге Ливана погибли двое журналистов. Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen. Жертвами атаки стали корреспондент ливанского телеканала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и корреспондент телеканала Al-Manar Али Шаэйб.

«Наша коллега, корреспондент Фатима Фтуни погибла в результате подлого израильского удара. Также в результате этого подлого удара погиб наш друг Али Шаэйб — корреспондент телеканала Al-Manar», — говорится в сообщении.

Наканунее сообщалось, что в Ливане атаки израильских военных привели к гибели шести иранских дипломатов. Ведомство назвало их смерти результатом «организованного терроризма» вне всяких рамок международного права.