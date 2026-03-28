Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 12:40

Двое журналистов погибли при атаке израильского беспилотника в Ливане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

В результате удара израильского беспилотника на юге Ливана погибли двое журналистов. Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen. Жертвами атаки стали корреспондент ливанского телеканала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и корреспондент телеканала Al-Manar Али Шаэйб.

«Наша коллега, корреспондент Фатима Фтуни погибла в результате подлого израильского удара. Также в результате этого подлого удара погиб наш друг Али Шаэйб — корреспондент телеканала Al-Manar», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ не признали потерю 20 танков «Меркава» за сутки в Ливане

Наканунее сообщалось, что в Ливане атаки израильских военных привели к гибели шести иранских дипломатов. Ведомство назвало их смерти результатом «организованного терроризма» вне всяких рамок международного права.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Ливан
  • Война на Ближнем Востоке
  • Журналисты
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar