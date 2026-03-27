27 марта, 14:28

В ЦАХАЛ не признали потерю 20 танков «Меркава» за сутки в Ливане

Сообщения ряда телеграм-каналов и СМИ о потере 20 израильских танков «Меркава» за сутки в Ливане не соответствуют действительности. Об этом заявил РИА «Новости» источник в Армии обороны Израиля. По его словам, данную информацию распространяет пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) или связанные с ними структуры.

«Эта новость не имеет никакой связи с действительностью, точно так же как и большинство сообщений из похожих каналов. Наши противники понимают, что на словах добиться успехов легче чем на поле боя, поэтому и придумывают всякие ложные сообщения», — сказал собеседник агентства.

Напомним, американский журнал Military Watch Magazine (MWM) заявил, что израильская армия потеряла 21 танк Merkava за один день боёв с ливанским шиитским движением «Хезболла». Там заявили, что эти потери стали крупнейшими для израильской армии за последние 40 лет.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

Александра Мышляева
