ЦАХАЛ понёс крупнейшие за 40 лет потери танков в боях с «Хезболлой»
MWM: Израиль за день потерял 21 танк Merkava в боях с «Хезболлой»
Израильская армия потеряла 21 танк Merkava за один день боёв с ливанским шиитским движением «Хезболла». Об этом сообщает авторитетный американский журнал Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на заявление организации.
По информации издания, потери произошли 26 марта в результате засад, устроенных «Хезболлой». Основная часть бронетехники была уничтожена в одном бою между населёнными пунктами Тайбе и Аль-Кантара, где израильские подразделения попытались провести манёвр для захвата контроля над районом.
В «Хезболле» заявили, что эти потери стали крупнейшими для израильской армии за последние 40 лет. Израильская сторона официально не комментировала данные о потерях бронетехники.
На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке израильские войска ведут боевые действия на нескольких направлениях, включая южный Ливан, где «Хезболла» оказывает ожесточённое сопротивление.
Ранее в сети появились кадры, демонстрирующие применение «Хезболлой» FPV-беспилотника для атаки на израильский танк Merkava Mk3 — впервые за время нынешней эскалации на Ближнем Востоке. На видео оператор дрона наводит аппарат на стык башни и корпуса боевой машины, нанося точное поражение в уязвимую зону.
