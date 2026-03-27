ЦАХАЛ понёс крупнейшие за 40 лет потери танков в боях с «Хезболлой»

Израильская армия потеряла 21 танк Merkava за один день боёв с ливанским шиитским движением «Хезболла». Об этом сообщает авторитетный американский журнал Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на заявление организации.

По информации издания, потери произошли 26 марта в результате засад, устроенных «Хезболлой». Основная часть бронетехники была уничтожена в одном бою между населёнными пунктами Тайбе и Аль-Кантара, где израильские подразделения попытались провести манёвр для захвата контроля над районом.

В «Хезболле» заявили, что эти потери стали крупнейшими для израильской армии за последние 40 лет. Израильская сторона официально не комментировала данные о потерях бронетехники.

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке израильские войска ведут боевые действия на нескольких направлениях, включая южный Ливан, где «Хезболла» оказывает ожесточённое сопротивление.