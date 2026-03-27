МИД Ирана сообщил о гибели дипломатов в Ливане под ударами Израиля
Обложка © ТАСС / АР
В Ливане атаки израильских военных привели к гибели шести иранских дипломатов. Об этом сообщил МИД Ирана, завление которого приводит агентство Tasnim. Ведомство назвало их смерти результатом «организованного терроризма» вне всяких рамок международного права.
«В ходе чудовищного преступления сионистский режим убил наших дипломатов в Ливане, совершив нападение на их резиденции», — сказано в тексте.
Как ранее сообщил ливанский Минздрав, число жертв израильских ударов по Ливану с начала эскалации достигло 850 человек. Количество раненых превысило 2,1 тысячи. Сейчас страна официально попросила о международной гуманитарной помощи из-за продолжающихся атак, так как израильские снаряды попадают в жилые кварталы и бьют по гражданской инфраструктуре. Ливан просит палатки для временного размещения людей, элеткрогенераторы, продукты питания, воду и топливо. Израиль атаковал Ливан в начале марта в ответ на ракетные удары «Хезболлы», поддержавшей в конфликте Иран, на который обрушилась военная мощь Тель-Авива и Вашингтона.
