Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 02:16

В Курской области возбудили дело по факту смерти подростка от инсульта

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в связи со смертью 14-летнего подростка в Курской области от инсульта. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

«В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад по информации о смерти подростка в Курской области. В эфире федерального телеканала сообщалось, что в Курской области 14-летний мальчик скончался после инсульта. По мнению его матери, подростка можно было спасти, если бы врачи вовремя оказали медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Гусеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

В Подмосковье при пожаре в квартире погибла годовалая девочка
В Подмосковье при пожаре в квартире погибла годовалая девочка

Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после конфликта подростков со стрельбой в Курской области. Происшествие случилось в Железногорске, где несовершеннолетний ранил сверстника выстрелом из пневматического пистолета. Виновник, который состоит на учёте, выстрелил оппоненту в ногу.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar