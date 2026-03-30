В Курской области возбудили дело по факту смерти подростка от инсульта

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в связи со смертью 14-летнего подростка в Курской области от инсульта. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

«В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад по информации о смерти подростка в Курской области. В эфире федерального телеканала сообщалось, что в Курской области 14-летний мальчик скончался после инсульта. По мнению его матери, подростка можно было спасти, если бы врачи вовремя оказали медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Гусеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после конфликта подростков со стрельбой в Курской области. Происшествие случилось в Железногорске, где несовершеннолетний ранил сверстника выстрелом из пневматического пистолета. Виновник, который состоит на учёте, выстрелил оппоненту в ногу.