Аналитик Сироткин: С 1 апреля при переводе денег нужно указывать полное имя ИП

С 1 апреля вступит в силу приказ Министерства финансов, меняющий требования к оформлению платежей для бизнеса и организаций. Изменения не затронут переводов между физическими лицами, сообщил старший преподаватель Университета «Синергия» Андрей Сироткин во время общения с агентством «Прайм».

Новый документ заменяет приказ Минфина № 107, который действовал с 2013 года. Ключевое нововведение затрагивает заполнение платёжных поручений для платежей в бюджет и на казначейские счета. Теперь в реквизитах необходимо указывать полные данные.

«Для индивидуальных предпринимателей требуется указывать полное имя и правовой статус, а при оплате в пользу юридических лиц необходимо использовать полное официальное наименование организации без неофициальных сокращений», — отметил эксперт.

Порядок переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей не изменился. Однако при крупных переводах по устоявшейся практике банк может задавать уточняющие вопросы. Специалист рекомендует заранее предупреждать кредитную организацию о крупных транзакциях, чтобы избежать задержек.

