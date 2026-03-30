С 1 апреля стоимость ОСАГО в РФ изменится из-за коэффициента бонус-малус

Стоимость полисов ОСАГО изменится с 1 апреля из-за пересчёта коэффициента бонус-малус. Об этом сообщил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, пишет РИА «Новости».

По его словам, коэффициент пересчитывают ежегодно автоматически. Он зависит от страховой истории водителя и количества выплат за предыдущий период.

«Коэффициент повысится, если в течение предыдущего периода, который начинается 1 апреля каждого года и длится по 31 марта следующего года, в автоматизированную систему страхования попадает информация о наличии страховой выплаты: чем больше страховых выплат, тем выше этот коэффициент», — говорится в сообщении.

Уфимцев пояснил, что для водителей без аварий стоимость полиса снизится. Минимальное значение коэффициента составляет 0,46. Его получают автомобилисты, которые длительное время не попадали в ДТП по своей вине. При этом для водителей с частыми страховыми случаями коэффициент может достигать 3,92. Новичкам при первом оформлении ОСАГО присваивают значение 1,17. Если в полис вписаны несколько человек, применяют наибольший коэффициент из всех указанных. Пересчёт происходит без участия водителя, данные обновляются в системе автоматически.

В Банке России ранее заявляли о возможности пересмотра лимитов выплат по ОСАГО. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что действующие суммы могут не соответствовать текущим условиям. Она указывала, что лимит в 500 тысяч рублей по вреду здоровью установлен давно и может требовать корректировки. Повышение выплат, по её словам, улучшит положение пострадавших в ДТП. Ранее также предлагали увеличить лимиты компенсаций. Речь шла о повышении выплат за ремонт до 700 тысяч рублей, а за вред жизни и здоровью — до 800 тысяч рублей. Авторы инициативы связывали это с ростом цен на услуги и запчасти.