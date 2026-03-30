В трёх российских аэропортах ввели временные ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
Росавиация ввела временные ограничения на полёты в трёх авиагаванях в Республике Татарстан и Ульяновской области. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
«Аэропорты Ульяновск (Баратаевка), Бугульма, Казань. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.