В аэропортах Владикавказа, Грозного и Самары ввели план «Ковёр»

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Самары введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Это следует из заявления пресс-службы Росавиации.

«Аэропорты: Владикавказ («Беслан»), Грозный («Северный»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, опубликованном в 1:49 по московскому времени. Позднее план «Ковёр» ввели также в самарском аэропорту (Курумоч).

Ранее ночью были временно закрыты воздушные гавани Пензы, Саратова, Волгограда и Краснодара. Как отметили в Федеральном агентстве воздушного транспорта, эти ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее Life.ru писал, что в Краснодаре зафиксировали попадание беспилотника в жилой дом. По предварительным данным, удар пришёлся по верхним этажам здания. Очевидцы сообщали о нескольких взрывах и яркой вспышке в одном из районов города. В результате падения украинского беспилотного летательного аппарата пострадали три человека, включая двух детей.