Ребёнок получил ранения в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на ДНР за прошедшие сутки. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины.

По данным ведомства, за указанный период зафиксировали несколько вооружённых атак. В результате одного из эпизодов пострадал ребёнок.

«С 00.00 29 марта 2026 года по 00.00 30 марта 2026 года — шесть фактов вооружённых атак ВФУ (Вооружённых формирований Украины. — Прим. Life.ru.). Поступили сведения о ранении ребёнка 2014 года рождения», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что за сутки повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Также пострадали легковые автомобили.

Ранее в Краснодаре три человека пострадали в результате падения беспилотного летательного аппарата. Подчёркивается, что один взрослый и два ребёнка получили медицинскую помощь на месте происшествия, госпитализации не потребовалось.