Группировка войск «Запад» сбила 53 тяжёлых квадрокоптера ВСУ за сутки

Ранее российский дрон снял на видео охоту за украинским беспилотным летательным аппаратом, которая завершилась поражением цели прямо в воздухе. На кадрах видно, как беспилотник Вооружённых сил Российской Федерации догоняет летящий ниже украинский дрон и фактически приземляется на него сверху, повреждая корпус БПЛА противника. Он извлекает «внутренности» вражеского беспилотника, после чего тот загорается и начинает падать.