Группировка войск «Запад» сбила 53 тяжёлых квадрокоптера ВСУ за сутки
За сутки группировка войск «Запад» уничтожила 53 тяжёлых боевых квадрокоптера Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава пресс-центра Иван Бигма.
«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 15 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 53 тяжёлых боевых квадрокоптера противника», — сообщил он.
Ранее российский дрон снял на видео охоту за украинским беспилотным летательным аппаратом, которая завершилась поражением цели прямо в воздухе. На кадрах видно, как беспилотник Вооружённых сил Российской Федерации догоняет летящий ниже украинский дрон и фактически приземляется на него сверху, повреждая корпус БПЛА противника. Он извлекает «внутренности» вражеского беспилотника, после чего тот загорается и начинает падать.
