Рядовой Дмитрий Алексеев, старший наводчик гранатомётного взвода мотострелковой роты, нейтрализовал группу Вооружённых сил Украины (ВСУ) на укреплённой позиции, чем обеспечил продвижение штурмовых подразделений без потерь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Алексеев выполнял задачу по захвату ключевых рубежей. Его действия создали условия для безопасного продвижения подразделения и закрепления на занятых точках.

Кроме того, в Минобороны отметили командира отделения младшего сержанта Дениса Беня, который выполнял задачу по поражению миномётного расчёта ВСУ. Отмечается, что он руководил штурмовой группой и удержал позиции до прибытия подкрепления.

Ранее миномётный расчёт ВСУ был уничтожен под Херсоном после повторного выхода на уже выявленную позицию. Позиция украинских военных была раскрыта посредством разведдрона, но командование дало приказ продолжать работать с того же места. Расчёт был уничтожен FPV-дроном.