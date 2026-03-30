В Запорожской области операторы БПЛА «Восточной» группировки войск РФ предотвратили атаку Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. Воздушная разведка позволила обнаружить перемещение бронетехники ВСУ.

Одну из бронемашин «Козак» по маршруту движения поразил беспилотник, после чего повторные удары дронов добили её. Также была уничтожена ещё одна единица «Козака», а также несколько «Хамви». Личный состав, находившийся в MRAP, был уничтожен.

Отмечается, что операция не позволила ВСУ приблизиться к позициям российских войск. А для координации использовались отечественные средства связи.

Ранее рядовой Дмитрий Алексеев, старший наводчик гранатомётного взвода мотострелковой роты, нейтрализовал группу Вооружённых сил Украины на укреплённой позиции, чем обеспечил продвижение штурмовых подразделений без потерь. Алексеев выполнял задачу по захвату ключевых рубежей. Его действия создали условия для безопасного продвижения подразделения и закрепления на занятых точках. Кроме того, в Минобороны отметили командира отделения младшего сержанта Дениса Беня, который выполнял задачу по поражению миномётного расчёта ВСУ.