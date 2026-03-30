Замсекретаря Совбеза Гребенкин заявил о росте наркопреступности на Украине

Заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин сообщил о росте наркопреступности на Украине. Об этом он сообщил аif.ru, комментируя ситуацию в стране. По его словам, влияние распространяется и за пределы Незалежной. Он отметил увеличение объёмов наркотрафика в соседние государства.

«Приход к власти националистов в результате государственного переворота 2014 года привёл к масштабному росту наркопреступности в этой стране. И это касается не только действий киевского режима, нацеленных на наркотизацию населения нашей страны. Имеющиеся факты свидетельствуют о превращении Украины в самое настоящее наркогосударство», — считает заместитель секретаря Совета безопасности РФ.

Гребенкин уточнил, что роль Украины в международных схемах незаконного оборота наркотиков усиливается. Он указал, что объём запрещённых веществ, поступающих в Молдавию, увеличился в восемь раз с начала СВО. По его оценке, происходящее оказывает влияние на обстановку в регионе. Он подчеркнул, что речь идёт не только о внутренней ситуации на Украине, но и о трансграничных последствиях.

Ранее в Грузии правоохранительные органы пресекли попытку ввоза крупной партии наркотиков. По данным МВД, задержаны пять человек, среди которых граждане Грузии, Киргизии, России и Украины. Следствие установило, что фигуранты планировали доставить запрещённые вещества в посылках из-за рубежа. Речь шла о наркотиках и психотропных препаратах в особо крупном размере, предназначенных для последующей реализации. В ходе обысков изъяли значительные объёмы различных веществ, включая синтетические наркотики и производные. Также обнаружили марихуану и кетамин. Фигурантам дела грозит серьёзное наказание. В зависимости от роли каждого им может грозить до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.