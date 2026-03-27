MDMA, мефедрон и метадон: В Грузии задержали международную банду наркоторговцев

Сотрудники МВД Грузии задержали пять человек по обвинению в пособничестве при реализации наркотических средств в особо крупном размере. Среди задержанных — граждане Грузии, Киргизии, России и Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, фигуранты планировали ввезти в страну в посылках из-за рубежа наркотические и психотропные вещества в особо крупном размере для последующей продажи. При обысках изъято 311 таблеток MDMA, до 9 кг мефедрона, более 2 кг метадона, до 4 кг гашиша, до 1,5 кг клефедрона, марихуана, кетамин и альфа-ПВП. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Ранее Мособлсуд приговорил пятерых украинцев к срокам от 16,5 до 19,5 лет лишения свободы за организацию нарколабораторий. Часть изготовленного они успели расфасовать по тайникам. С 2018 по 2022 год они произвели 16 килограммов наркотических веществ.