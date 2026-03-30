Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 05:14

ВСУ перебрасывают подразделения 53-й ОМБр на Волчанское направление

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Украинские Вооружённые формирования перебрасывают на Волчанское направление в Харьковской области 53-ю отдельную мехбригаду. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

Отмечается, что информация была выявлена из некрологов украинских бойцов. Новые подразделения бригады передислоцируются из Краматорска.

Минобороны РФ: Расчёт БПЛА уничтожил пехоту ВСУ под Купянском

Ранее в Запорожской области операторы беспилотных летательных аппаратов сорвали атаку ВСУ на бронемашинах «Козак». Продвижения украинской техники были обнаружены воздушной разведкой. После чего операторы БПЛА уничтожили два «Козака» и несколько «Хамви». Отмечается, что операция не позволила ВСУ приблизиться к позициям российских войск. А для координации использовались отечественные средства связи.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar