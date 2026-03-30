ВСУ перебрасывают подразделения 53-й ОМБр на Волчанское направление

Украинские Вооружённые формирования перебрасывают на Волчанское направление в Харьковской области 53-ю отдельную мехбригаду. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

Отмечается, что информация была выявлена из некрологов украинских бойцов. Новые подразделения бригады передислоцируются из Краматорска.

Ранее в Запорожской области операторы беспилотных летательных аппаратов сорвали атаку ВСУ на бронемашинах «Козак». Продвижения украинской техники были обнаружены воздушной разведкой. После чего операторы БПЛА уничтожили два «Козака» и несколько «Хамви». Отмечается, что операция не позволила ВСУ приблизиться к позициям российских войск. А для координации использовались отечественные средства связи.