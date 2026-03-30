Минобороны РФ: Расчёт БПЛА уничтожил пехоту ВСУ под Купянском

Группа пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожена на Купянском направлении с применением ударного беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, цель выявили с воздуха. Координаты передали расчёту беспилотников, после чего нанесли удар.

«Расчёт ударного высокоточного беспилотного летательного аппарата «Куб-4» 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил скопление живой силы ВСУ на Купянском направлении в зоне СВО», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что речь идёт о применении высокоточного беспилотного аппарата «Куб-4». Удар нанесли после получения разведданных. По информации военных, скопление пехоты обнаружили в ходе наблюдения за местностью. После передачи координат расчёт оперативно выполнил задачу.

Ранее представители Южной группировки войск сообщали о потерях ВСУ на других направлениях. По их данным, украинские подразделения лишились ряда укреплений. Отмечалось, что за сутки российские военные уничтожили 24 блиндажа с личным составом. Также поражены пункты управления беспилотниками и средства связи. Военные указывали, что удары наносили с использованием беспилотных систем. Кроме того, сообщалось о сбитых беспилотниках противника.