Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 03:53

Минобороны РФ: Расчёт БПЛА уничтожил пехоту ВСУ под Купянском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Группа пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожена на Купянском направлении с применением ударного беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, цель выявили с воздуха. Координаты передали расчёту беспилотников, после чего нанесли удар.

«Расчёт ударного высокоточного беспилотного летательного аппарата «Куб-4» 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил скопление живой силы ВСУ на Купянском направлении в зоне СВО», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что речь идёт о применении высокоточного беспилотного аппарата «Куб-4». Удар нанесли после получения разведданных. По информации военных, скопление пехоты обнаружили в ходе наблюдения за местностью. После передачи координат расчёт оперативно выполнил задачу.

Группировка войск «Запад» сбила 53 тяжёлых квадрокоптера ВСУ за сутки
Группировка войск «Запад» сбила 53 тяжёлых квадрокоптера ВСУ за сутки

Ранее представители Южной группировки войск сообщали о потерях ВСУ на других направлениях. По их данным, украинские подразделения лишились ряда укреплений. Отмечалось, что за сутки российские военные уничтожили 24 блиндажа с личным составом. Также поражены пункты управления беспилотниками и средства связи. Военные указывали, что удары наносили с использованием беспилотных систем. Кроме того, сообщалось о сбитых беспилотниках противника.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar