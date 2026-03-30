Турция, Египет и Саудовская Аравия хотят создать консорциум по поставкам нефти

Ряд стран предложил меры по восстановлению работы Ормузского пролива. Обсуждение прошло накануне встречи глав МИД в Исламабаде, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, речь идёт о нескольких инициативах. В их числе — введение системы сборов по аналогии с Суэцким каналом и создание отдельной структуры для управления поставками нефти.

Один из источников в Пакистане уточнил, что обсуждалась модель с платой за проход судов. Кроме того, Турция, Египет и Саудовская Аравия рассматривали создание нефтяного консорциума. Такая структура могла бы координировать морские поставки и обеспечивать их стабильность.

Пакистану предложили присоединиться к проекту. При этом источники отметили, что официального приглашения не последовало, а власти страны не планируют участие. Идею консорциума обсуждали с США и Ираном. По данным агентства, командующий армией Пакистана Асим Мунир поддерживал контакты с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Ранее Великобритания рассматривала меры по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. В Лондоне обсуждали создание плавучей базы для поиска морских мин. План предусматривал использование военного судна RFA Lyme Bay. Его собирались переоборудовать для размещения автономных беспилотных аппаратов. Источники в оборонном ведомстве сообщали, что корабль могут направить в регион после модернизации. Работы планировали провести в порту Гибралтара. При этом окончательное решение о развёртывании судна не приняли. Власти продолжали оценивать риски и целесообразность операции.