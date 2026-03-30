Уничтоженный Ираном «летающий радар» США стоил более 500 миллионов долларов

Иран уничтожил американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry стоимостью более 500 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.

В Корпусе стражей исламской революции заявили, что удар нанесли по базе «Принц Султан». В результате атаки, как утверждается, был выведен из строя самолёт, известный как «летающий радар». Речь идёт о воздушном командном пункте AWACS, который считается одним из самых дорогих в составе американских ВВС.

«Замена самолёта E-3 будет крайне затруднительной, поскольку одобрение финансирования для создания первого борта E-7 Wedgetail с момента окончания холодной войны произошло лишь в начале марта», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления получил серьёзные повреждения после удара по авиабазе имени принца Султана в Саудовской Аравии. Атака была нанесена 27 марта с применением ракет и беспилотников. В результате пострадали также несколько самолётов-заправщиков.