Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 05:17

Уничтоженный Ираном «летающий радар» США стоил более 500 миллионов долларов

Обложка © Х /abualihussein19

Иран уничтожил американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry стоимостью более 500 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.

В Корпусе стражей исламской революции заявили, что удар нанесли по базе «Принц Султан». В результате атаки, как утверждается, был выведен из строя самолёт, известный как «летающий радар». Речь идёт о воздушном командном пункте AWACS, который считается одним из самых дорогих в составе американских ВВС.

«Замена самолёта E-3 будет крайне затруднительной, поскольку одобрение финансирования для создания первого борта E-7 Wedgetail с момента окончания холодной войны произошло лишь в начале марта», — говорится в материале.

Атака Ирана по E-3 Sentry грозит изменить правила войны на Ближнем Востоке

Ранее сообщалось, что самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления получил серьёзные повреждения после удара по авиабазе имени принца Султана в Саудовской Аравии. Атака была нанесена 27 марта с применением ракет и беспилотников. В результате пострадали также несколько самолётов-заправщиков.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Израиль
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar