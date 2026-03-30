Соединённые Штаты лишились рычагов экономического воздействия на Москву и вряд ли смогут вернуть их в ближайшей перспективе. Такое мнение озвучил экс-директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб в эфире YouTube-канала. Сейчас эксперт занимает пост директора по глобальной стратегии в Институте Куинси.

Аналитик убеждён, что внутренняя финансовая ситуация в Штатах крайне неустойчива. В таких условиях Вашингтон объективно не способен продолжать реализацию стратегии, направленной на ограничение энергетических доходов России. По словам спикера, «экономическая ситуация в США выглядит настолько нестабильной, что они не могут позволить себе продолжать старую стратегию попыток ограничить энергетические доходы России».

Биб добавил, что текущая конъюнктура на нефтяном рынке работает в пользу Москвы. Подорожание «чёрного золота» обеспечивает дополнительную краткосрочную прибыль, что укрепляет позиции государства.

«Из-за роста цен на нефть Россия получает краткосрочную дополнительную прибыль от энергетики. Это, в свою очередь, означает, что её способность экономически поддерживать конфликт с Украиной становится значительно выше», — отметил эксперт.

По мнению бывшего сотрудника спецслужб, происходящее в Иране лишь усугубляет положение для Запада. Аналитик резюмировал, что «на Россию сейчас не оказывается какого-то особого экономического давления, чтобы прекратить этот конфликт и весьма вероятно, что такого давления не будет ещё какое-то время».

Тем временем крупнейшая энергетическая компания Филиппин приобрела у России 2,48 млн баррелей нефти. Решение о закупке связано с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке и рисками для маршрутов поставок.